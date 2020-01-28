Ayvalık Ticaret Odası'ndan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Ticaret Odası'ndan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Ayvalık Ticaret Odası'ndan deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası tarafından Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Ayvalık Ticaret Odası'ndan deprem bölgesine yardım, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası tarafından Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde soba, battaniye, giyim eşyaları gibi bir çok insani malzemesi bulunan aracın Elazığ'a yola çıktığını kaydetti.

Yardım kampanyasının sürdüğünü dile getiren Büyükçıvgın, hayırseverlerin bağışlarını Ayvalık Ticaret Odası'nda getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Balıkesir, Ayvalık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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