Ayvalık Ticaret Odasından "İstihdam Seferberliği"Ne Destek

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeniden başlatılan İstihdam Seferberliği'ne ilişkin detayları anlattı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeniden başlatılan İstihdam Seferberliği'ne ilişkin detayları anlattı.



Büyükçıvgın, oda hizmet binasındaki "İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yeni bir istihdam seferberliğinin adımlarının atıldığını hatırlattı.



"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam teşviklerini aktaran Büyükçıvgın, bu kapsamda iş dünyasının girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu ve bunların pek çoğunun ise tarihi destekler olarak hayata geçirildiğini ifade etti.



Bazı teşviklerden bahseden Büyükçıvgın, şöyle konuştu:



"Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak."



İş insanlarına seslenen Büyükçıvgın, şunları kaydetti:



"Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki; 'Düzenini bozma, istihdamı koru.' Tüm bu teşviklere ilişkin detaylara 'istihdamseferberligi.org' adresinden ulaşabilmek mümkün. Akıllara takılan bir konu olursa, ilgilenenlerin Ayvalık Ticaret Odasına ulaşması mümkündür."

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