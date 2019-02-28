Son Dakika Haberleri: Ayvalık Tostu Vlog | Gittim, Yedim, Yaptım

Ayvalık Tostu Vlog | Gittim, Yedim, Yaptım

1 saat önce

Ayvalık tostu VLOG! En lezzetli tostlar arasında yer alan Ayvalık Tostu için Ayvalık'a gittik ve bu muhteşem lezzeti yerinde denemek istedik.

Ayvalık tostu VLOG! En lezzetli tostlar arasında yer alan Ayvalık Tostu için Ayvalık'a gittik ve bu muhteşem lezzeti yerinde denemek istedik. Ustalarından Ayvalık Tostu'nun püf noktalarını öğrendikten sonrada hemen mutfağa girip Ayvalık Tostu tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Ayvalık Tostu nasıl yapılır merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:16 Kaynak: Youtube

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