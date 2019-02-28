Ayvalık Tostu Vlog | Gittim, Yedim, Yaptım
1 saat önce
Ayvalık tostu VLOG! En lezzetli tostlar arasında yer alan Ayvalık Tostu için Ayvalık'a gittik ve bu muhteşem lezzeti yerinde denemek istedik.
Ayvalık
tostu VLOG! En lezzetli tostlar arasında yer alan Ayvalık Tostu için Ayvalık'a gittik ve bu muhteşem lezzeti yerinde denemek istedik. Ustalarından Ayvalık Tostu'nun püf noktalarını öğrendikten sonrada hemen mutfağa girip Ayvalık Tostu tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Ayvalık Tostu nasıl yapılır merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:16 Kaynak: Youtube
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