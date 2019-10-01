Son Dakika Haberleri: Ayvalık ve Savaştepe'ye doğal gaz müjdesi
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Ayvalık ve Savaştepe'ye doğal gaz müjdesi

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinin doğal gaz programına alındığını bildirildi.

Ayvalık ve Savaştepe'ye doğal gaz müjdesi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinin doğal gaz programına alındığını bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Savaştepe'nin 2020 yılı için doğal gaz yatırım programına alındığını söyledi.

Hem Türkiye'nin hem de Balıkesir'in en önemli turizm bölgelerinden Ayvalık'ın da doğal gaza kavuşması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını aktaran Canbey, "Ayvalık ilçemize doğal gaz getirme çalışmalarımızı 2020 yılı içinde başlatıyoruz. 2020 yılında detay harita ve mühendislik çalışması başlayacak. Önce güzergah belirlenecek ve ardından da çalışmalara başlanacak. 2022 yılında ise ana hat tamamlanmış olacak." dedi.

Savaştepe ilçesinde de 2020 yılında doğal gaz çalışmalarının başlayacağını belirten Canbey, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalardan Balıkesir de nasibini alıyor. Savaştepe, doğal gaz hizmetine kavuşuyor. 2020 yılında başlayan çalışmaların ardından inşallah 2021 yılında Savaştepe de doğal gazı kullanmaya başlayacak." diye konuştu.

Canbey, amaçlarının tüm ili doğal gaz konforuyla buluşturmak olduğunu, bunun için gayretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Fatih Dönmez, Savaştepe, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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