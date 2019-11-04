Son Dakika Haberleri: Ayvalık ve Susurluk'ta 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık ve Susurluk'ta 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ayvalık ve Susurluk'ta 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık ve Susurluk'ta 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde 65 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirdikleri ilk operasyonda; Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş Adası açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na 8 metrelik bir şişme botla gitmek isteyen; 26'sı çocuk, 15'i kadın olmak üzere 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdiler.


Ayvalık'taki bir başka operasyonda İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Çıplak Adası civarında 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile G.E isimli bir organizatörü yakaladı. Öte yandan; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de jandarma ekipleri yaptıkları rutin devriye görevi sırasında 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi.


Yakalanan toplam 65 düzensiz göçmen ile 1 organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:02 Kaynak: İHA
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