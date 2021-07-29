Ayvalık yaz kitap fuarı açılıyor - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen, 23 yayınevi ve13 yazarın katılımıyla 1 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan Yaz Kitap Fuarı'nda ayrıca Ayvalıklı şair ve yazarlar da stant açacak. Eski sinema afişleriyle çeşitli dokümanların sergileneceği kitap fuarında yazar ve şairler her akşam kitap imzalayacak, okurlarıyla sohbet edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı kitapseverleri, 6 Ağustos Cuma günü yapılacak olan açılışa davet etti. Başkan Ergin, "Kitap okumak iyidir, kitap iyi bir dosttur. Elinizin altında mutlaka okuyacağımız bir kitap bulunsun. Dijital dünyanın bize en büyük negatifliği, bilgisayar ve cep telefonlarına gömülmek. Kitap gibi ufku açabilecek, düşünsel mekanizmanızı ve hayal dünyanızı geliştirebilecek kitaptan başka bir şey yok. Sağlığınız için sosyal mesafe, hijyen ve maskeye dikkat edin, ama kitaplarla aranıza hiçbir zaman mesafe koymayın" dedi.

Ayvalık Büyük Park amfitiyatro giriş alanında açılacak olan fuarda; Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, National Geographic, Beyaz Balina, Nova Kids, Baraka, İleri, Kuraldışı, Kesit, Kavim, Okyanus, Hiç, Toplumsal, Siyah Beyaz, Halk, Puslu, Beyaz, Fa, Akademik, Analiz, Akıl, Can, Timaş, Erdem, Parıl ve Yediveren yayınevleri stantları yer alacak. Ayrıca; Alen Markanyan, Ergün Poyraz, Ali Avcu, Oya Adıyaman, Füsun Genç, Tuncay Öztürk, Polat Uzcan, Selim Alpan, Namık Kemal Aktan, Yücel Uysal, Ali Eryılmaz, Asena Özbağ ve Gülsüm Ayşığı gibi yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla söyleşide bulunacak.