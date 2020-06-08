Ayvalık yeni normalleşme sürecinde deniz ve plaj sezonunu açtı - Son Dakika

Ayvalık yeni normalleşme sürecinde deniz ve plaj sezonunu açtı

Türkiye'de turizm alanında dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Covid-19 pandemisinin ardından yeni normalleşme sürecinde ilk deniz sezonu açıldı.

Ayvalık yeni normalleşme sürecinde deniz ve plaj sezonunu açtı, System.String[]

Türkiye'de turizm alanında dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Covid-19 pandemisinin ardından yeni normalleşme sürecinde ilk deniz sezonu açıldı.


Sıcak havanın da etkisiyle 14 kilometrelik uzunluğuyla Aden Kumsalı'nın ardından dünyanın ikinci büyük plajı konumundaki Sarımsaklı Plajları'na koşan tatilciler ve vatandaşlar denizle buluştu.


Aylardır evlerinin duvarları arasında Koronavirüs tecridinde olan vatandaşların plajın halka açık bölümlerinde sosyal mesafe kurallarına pek fazla uymazken, işletmelerin bulunduğu bölgelerde ise denize giren bir çok vatandaşın bu kurala olabildiğince riayet ettiği gözlendi.


Covid-19 pandemisinin ardından ilk kez hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olmayışını fırsat bilen vatandaşların denizde çocuklarıyla neşe ile yüzdükten sonra, kumsal da uzun uzun güneşlenmeyi tercih etmeleri dikkat çekti.


Henüz turizm sezonunun başlamaması nedeniyle Sarımsaklı Plajları'nın çok büyük bir kısmında şemsiye ve şezlongların açılmamasını da fırsat bilen tatilcilerle ilçe sakinleri beraberlerinde getirdikleri havlular üzerinde güneşlendi.


Sarımsaklı plajlarındaki işletmeciler yeni sezondan umutlu


Sraımsaklı Plajları kumsalında 4 yıldan bu yana plaj-kafeterya işleten Mukaddes Altunbaş yeni normalleşme döneminde işlettikleri kafeterya ve plajı daha da hijyen koşullara kavuşturduklarını anlatarak, "Hijyen kurallarına uygun olarak şezlong aralarını daha fazla açtık. Her yeni müşteriden sonra şezlongları hassasiyetle dezenfekte ediyoruz. Garsonlarımız başta olmak üzere tüm personelimizin maske takmalarını zorunlu kılıyoruz. Korona virüs salgının ardından işletmemizde bu yıl hemen hemen her şey çok değişti. Toplum olarak çok zor bir süreçten geçtik. Bu yüzden de müşterilerimize en iyi hizmeti en hijyen koşullarda verebilmeye çalışıyoruz." dedi.


Müşterilerinin sosyal mesafe konusunda son derece dikkatli ve hassas olduğunu kaydeden Altınbaş, "Gelen her müşterimizin hemen hemen hepsi son derece dikkatli davranıyorlar. Çünkü bu pandemiden dolayı insanlarda çok büyük bir korku oluştu. Bu yüzden de herkes son derece tedbirli. Ama buna karşın biz pek karşılaşmıyoruz ama yine de kurallara uymayan müşterilerimizi uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.


Plajlarda doluluk oranı yükseliyor


Plaj üzerindeki kafeterya işletmesini bu sezon ilk kez açmalarına ve Covid-19 pandemisine rağmen beklediklerinden güzel geçtiğini belirten Altunbaş, "Pandemi sürecinde evlerine kapanmak zorunda kalan insanların çok sıkıldığını ve bunaldığını düşünüyorum. O yüzdende şu anda doluluk oranları beklentilerin çok daha üzerinde. Bu yüzden de sezonu umutlarla açtık. Sezonun da her şeye rağmen iyi geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.


Tatilciler memnun


Ayvalık'a 4 günlük tatil için Balıkesir merkezden gelen Gülçin Kaya isimli tatilci ise pandeminin ardından yeni normalleşme sürecinde alınan önlemlerle yapmak zorunda kaldığı tatilin kendisini olumsuz yönde etkilemediğini vurgulayarak, "Bunların arasında sadece maske takmak zorunda kalmak beni biraz rahatsız ediyor. Onun dışında geçtiğimiz yıllara nazaran Ayvalık biraz daha sakin. Bence bu sakinlik daha iyi. Daha güzel. Hijyen açısından da bu durumu olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.


Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları'nın sezon başında olması sonucunda kumsalın geçmiş yıllara nazaran oldukça boş olmasının kendisi için son derece kafa dinleyici bir ortam olduğunu savunan Kaya, "Şu an için ortamın sakin olması bizim için çok daha iyi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda İstamnul, Ankara ve İzmir gibi metropol kentlerden bu dönemlerde çok büyük bir akın oluyordu. Sarımsaklı Plajları adeta sıkış tepiş insan kalabalıklarıyla dolup taşıyordu. Şahsen ben Sarımsaklı Plajları'nın o yoğun halini pek sevmiyordum. Bence bu hali daha güzel" diye konuştu. - BALIKESİR

Koronavirüs, Sarımsaklı, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık yeni normalleşme sürecinde deniz ve plaj sezonunu açtı - Son Dakika Ekonomi

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