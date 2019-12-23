Ayvalık yine sular altında kaldı - Son Dakika
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Ayvalık yine sular altında kaldı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.


İlçe merkezinde bir çok cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık'ta sağanak yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj'da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.


Ayvalık'ta şiddetli yağıştan Sanayi Sitesi'nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti. Meteorolojiye göre Ayvalık'ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi. - BALIKESİR

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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