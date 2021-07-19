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Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal: "200 kilogramlık kurbanlık evdeki buzdolaplarına ya da derin donduruculara girdikten sonra 160 kilograma kadar... - Son Dakika

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal: "200 kilogramlık kurbanlık evdeki buzdolaplarına ya da derin donduruculara girdikten sonra 160 kilograma kadar...

19.07.2021 00:58
Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal:

Tüketicilerin kurbanlık seçerken dikkat etmeleri gereken püf noktaları açıklayan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, kurbanlık seçerken nasıl beslendiğine de bakılması gerektiğini belirterek, "Hayvan pazarında 200 kilogramlık bir kurbanlık kesildiğinde evdeki buzdolaplarına ya da...

Tüketicilerin kurbanlık seçerken dikkat etmeleri gereken püf noktaları açıklayan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, kurbanlık seçerken nasıl beslendiğine de bakılması gerektiğini belirterek, "Hayvan pazarında 200 kilogramlık bir kurbanlık kesildiğinde evdeki buzdolaplarına ya da derin donduruculara girdikten sonra 160 kilograma kadar düşebilir. Tüketicilerin buna dikkat etmeleri kendi menfaatleri icabıdır" dedi.

Ayvalık'ta büyük bir besi çiftliğinin de sahibi olan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal. tüketicilerin kurbanlık seçerken dikkat etmeleri gereken püf noktaları açıkladı. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini belirtilen Baysal, kurbanlık hayvan alınırken öncelikle hayvanın canlı duruşuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ağzından ya da burnundan salya akan kurbanlıkların hastalıklı olabileceğine işaret eden Hasan Baysal, "Bunun dışında canlı hayvan pazarlarında alıcının dikkat etmesi gereken şeylerden biri de hayvanın besi durumunun iyi olup olmadığını gözlemlemesidir. Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir. Ama bana göre en önemli dikkat edilmesi gereken ise; hayvanın nasıl beslendiğidir. Mesela çiftliğimizdeki kurbanlıkları biz arpa, yonca, karaburçak gibi hayvan gıdalarıyla beslemekteyiz. Ama bunun dışında bazı üreticiler kurbanlık hayvanlara mısır slajı ürünüyle beslemeyi uygun görmektedir. Biz normal koşullarda çiftliğimizdeki büyükbaş kurbanlıkların her biri günlük olarak arpa, buğday gibi yemleri günde 12 kilogram civarında tüketmektedirler. Oysa mısır slajı tüketen büyükbaş kurbanlıklar günde 60-70 kilograma kadar tüketmektedir. Yani mısır slajı tüketen bir büyükbaş hayvanın işkembesinde 50-60 kilogram daha fazla yemden kaynaklanan şişkinlik bulunur. Bu da kantara çıkan o büyükbaş hayvanın 50-60 kilogram daha ağır olarak görünmesine neden olur. Oysa o hayvan kesildikten sonra hayvanın işkembesi çıkarıldığında geriye kalan et miktarı son derece azalmış olacaktır. Normal koşullarda arpa ve buğday mısır sılajına göre biraz daha pahalı olduğu için birçok üretici mısır slajını tercih ederken, bir yandan da hakkı olmayan kantarda fazla tartılan kurbanlığın parasını sırf bu yüzden 50-60 kilogram fazladan ödemiş olacaktır. Bunu kurbanınızı alıp, kestirdikten sonra buzdolabınıza bunun 1 kilogramını koyduğunuzda, dolaptan varsayalım 2 gün sonra çıkartıp tarttığınızda suyu ayrışan etin 800 grama düşeceğine siz de tanık olabilirsiniz. Ama bizim beslediğimiz gibi organik yemlerle beslenen kurbanlıklarda bu düşüşlerin sadece 10-15 gram arasında kalacağını net olarak gözlemleyebilirsiniz. Yani kısacası hayvan pazarında 200 kilogramlık bir kurbanlık kesildiğinde evdeki buzdolaplarına ya da derin donduruculara girdikten sonra 160 kilograma kadar düşebilir. Tüketicilerin buna dikkat etmeleri kendi menfaatleri icabıdır" dedi.

Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan alacakların ise kurbanlığın belini elleriyle kontrol ederek, hayvanın zayıf olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi olabileceğini kaydeden Baysal, "Hayvanın belini elinizle tuttuğunuzda tüylerin arasında kemik

kıvrımları gelirse, bu durum o hayvanın biraz zayıf olduğunun göstergesidir. Tam tersine elinizi hayvanın beline koyduğunuzda belini tutamıyorsanız. O hayvan besilidir. Bir de kurbanlık alırken, hayvanın tüylerinin kesilmiş yanı kırkılmış olanlarını tercih edin. Çünkü kırkılmış kurbanlığın besili olup olmadığını baktığınızda sizde kolaylıkla anlayabileceksiniz" diye konuştu.

"Kesilen kurbanın etlerini hemen tüketmeyin"

Kurbanlık alırken hayvanın yaşının tutup tutmadığına ve boy yapılarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Baysal, kurbanlık hayvanların yaşlarının dişlerine bakıldığında rahatlıkla anlaşılacağını kaydederek, "Özellikle de ağız ve burunlarından gelebilecek akıntılara dikkat edilmesi gerekir. Hayvanın; gözlerinin parlaklığı, kulaklarının dik olup olmadığı, hayvanın canlılığı da dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Hayvanın yaşı ise dişlerden anlaşılır. Sağlıklı olmayan bir hayvanın kulakları düşük olur. Hayvan hareket etmekte zorlanır. Gözyaşı akıntısı olabilir. Zaten normalde her kurbanlık alıcısının hemen anlayabileceği emarelerdir bunlar. Kurbanlık kuzularda da bu emareler aynı paraleldedir. Mesela hayvan dişlerini gıcırtabilir. Bu da bir emaredir. Hayvanın bedeninde yaralar olabilir. Kurbanlık satıcısı bu emareleri taşıyan kurbanlıkların son derece sağlıklı olduğunu söyleyerek, alıcı ikna etmeye çalışabilir ama tavsiyemiz kurban pazarlarında alıcıların bu konulara dikkat etmesi yönündedir" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıkların kesildikten sonra etlerinin hemen buzdolabı veya derin donduruculara konulmasını öneren Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, "Ancak derin dondurucularda dondurulan etlerin çözünülmesinin ardından kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bizim tavsiyemiz kesilen etlerin derin donduruculara veya buzdolaplarına konulan etlerin en az 24 saat bekletilmesi ve suyunun çökmesini sağlamaktır. Biz şahsen kesilen etlerin hemen tüketilmesini sağlık açısından pek tavsiye etmiyoruz. Hem bekletilen etler daha da lezzetli olacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Ziraat Odası, Gebelik, Buğday, Arpa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal: '200 kilogramlık kurbanlık evdeki buzdolaplarına ya da derin donduruculara girdikten sonra 160 kilograma kadar... - Son Dakika


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