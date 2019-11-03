Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal,

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ilçede geçen yıl yaklaşık 12 bin ton olan zeytin üretiminin bu yıl 30 bin tona yükselmesinin beklendiğini belirtti.



Geçtiğimiz sezon, Ayvalık için zeytin mahsulünün 'yok' yılı olduğunu kaydeden Baysal, "Bu yüzden üreticilerimiz zor bir sezon geçirdi. 2019-2020 zeytin sezonunun 'var ' yılı olarak tabir ettiğimiz bir dönem olması, ürün kalitesinin geçen yıla oranla daha iyi olması, zeytinyağı fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 15 oranındaki artış, üreticilerimiz umutlandırmakla beraber, üretim maliyetlerindeki yükseliş ise tedirginliği beraberinde getirmektedir. Bu sezon da dane zeytinin ve zeytinyağı fiyatlarının makul seviyede seyretmesi ve üreticilerimizin yüzünün gülmesi en büyük beklentimizdir" dedi.



Ayvalık'ta yaklaşık 170 bin dekar alanda zeytin hasadına başlandığını hatırlatan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, hasat sezonunun yaklaşık 2 ay süreceğini kaydetti.



Ayvalık'ta bin 760 dekar alanda sofralık, 160 bin dekar alanda ise yağlık zeytin yetiştirildiğini ifade eden Baysal, "İlçede üretilen zeytinlerimizin büyük bir kısmı bölgemizin adıyla anılan 'Ayvalık ' cinsi zeytinidir. Bunların dışında, 'Gemlik' ve 'Domat' denilen türler de, bölgemizde üretilen zeytin çeşitlerindendir. Bölgemizde zeytin hasadı genelde Ekim ayının ilk haftası başlar. Zeytinlik alanların büyüklüğüne ve hava koşullarına göre 100- 120 gün kadar sürer. Üreticilerimiz günlük toplanan ürünlerini akşamüzeri fabrikalara götürür, elde edilen zeytinin bir kısmı eleklerden geçirilip kalibresine göre sınıflandırılarak dane zeytine ayrılır, diğer kısımda zeytinyağı üretimine aktarılır." dedi.



'İşçi sıkıntısı yaşanmıyor'



Zeytin Hasadında çalışan işçilerle ilgili de açıklamalarda da bulunan Baysal, "Zeytindeki tarım işçileri, uzun yıllar çalıştığımız tarım işçilerinden tercih ediyoruz. Bu yıl Körfez ilçelerimizdeki zeytin rekoltesindeki artışın Ayvalık'a oranla daha az olması sonucunda zeytinde çok fazla işçi sıkıntısı yaşamıyoruz." diye konuştu.



Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, sözlerini, "Bu yıl zeytin hasat sezonumuzun şenlik havası içinde geçmesi ve üreticilerimiz için bereketli ve bol kazançlara vesile olması en büyük temennimizdir. İnşallah bu yılki bol mahsul, Ayvalıklı zeytin üreticilerimizin yüzünü güldürecektir" ifadeleriyle tamamladı. - BALIKESİR