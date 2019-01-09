Ayvalıkgücü Belediyespor 'Cengiz Konan' Dedi

Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor ligin ilk devresinde başarılı Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından, kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam kararı aldı.

Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor ligin ilk devresinde başarılı Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından, kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam kararı aldı.



1988-1997 yılına kadar Ayvalıkgücü Belediyepsor'da başarılı futbolculuk kariyerini 2000 yılından bu yana kulübün Alt Yapı Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak taçlandıran Cengiz Konan, 2005 yılında yenilediği sözleşmesiyle de 14 yıldan bu yana kırmızı-beyazlı takıma başarılı futbolcu yetiştirebilmek için olağanüstü çaba göstermesiyle biliniyor. Ayvalıkgücü Belediyespor'un A takımının başına getirilen başarılı teknik direktör Konan, muhabirimize yaptığı açıklamada, yakalayacakları ekip ruhuyla kırmızı-beyazlı takımı layık olduğu 3. Lig'e çıkaracaklarını söyledi. Ayvalıkgücü Belediyespor'un yönetcileri ve vefakar taraftarının destekleri ve kırmızı-beyazlı kulübün önümüzdeki sezonda profesyonel ligde top koşturmasının hayal olmadığını ifade eden Cengiz Konan, alt yapıdan kazandırılacak kabiliyetli sporcularla Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı olacağına olan inancının ise tam olduğunu kaydetti. - BALIKESİR

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