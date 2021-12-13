Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik! - Son Dakika

Son 5 maçını da kazanan ve şampiyonluk mücadelesinde yoluna emin adımlarla devam eden kırmızı beyazlılar gelecek hafta liderlik için mücadele edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Gönen Belediye spor galibiyetinin ardından teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Ayvalık bir spor kenti, futbol da bunun en önemli parçalarından biri. Geçen sezon talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz 3. Lig şansını, bu sezon yakalamak istiyoruz. Ayvalıkgücü Belediyespor ve kent daha iyi yerlerde olmayı hakkediyor. Ben de tutkulu bir sporsever olarak bu konuda takımımıza destek olup, daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum" dedi.