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Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik! - Son Dakika

Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik!

13.12.2021 11:13
Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik!

BAL Ligi'nde mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımı deplasmanda Gönen Belediyespor'u 3 – 0'lık net skorla mağlup etti.

Son 5 maçını da kazanan ve şampiyonluk mücadelesinde yoluna emin adımlarla devam eden kırmızı beyazlılar gelecek hafta liderlik için mücadele edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Gönen Belediye spor galibiyetinin ardından teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Ayvalık bir spor kenti, futbol da bunun en önemli parçalarından biri. Geçen sezon talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz 3. Lig şansını, bu sezon yakalamak istiyoruz. Ayvalıkgücü Belediyespor ve kent daha iyi yerlerde olmayı hakkediyor. Ben de tutkulu bir sporsever olarak bu konuda takımımıza destek olup, daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik!

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mesut Ergin, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalıkgücü Belediyespor'da hedef liderlik! - Son Dakika


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