Ayvalıkgücü Belediyespor'dan hakeme tepki

Ayvalıkgücü Belediyespor yönetimi, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Aliağa Futbol A.Ş maçını yöneten hakem Rıdvan Altıntaş'a adeta ateş püskürdü.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta puan mücadelesi veren kırmızı-beyazlı camia, 1-0 mağlup oldukları Aliağa Futbol A.Ş maçında orta hakem Rıdvan Altıntaş'ın hatalı kararlarının kendilerini 3 puandan ettiğini savundu.



Ayvalıkgücü Belediyespor Genel Kaptanı Mustafa Büberci yaptığı açıklamada, Aliağa Futbol A.Ş maçının hakem Altıntaş'ın kötü yönetimi nedeniyle katlediğini savunarak, "Hakem Altıntaş; oyun içinde zaman geçirmeyi kendine görev edinmiş, kendilerini yere atıp yerden kalkmadan maçı tamamlayan Aliağa Futbol A.Ş'li futbolculara adeta yardım etmiştir. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele eden takımımızın genç oyuncuları karşılarında; Aliağalı 11 sporcunun yanı sıra adeta orta hakemi de bulmuştur. Karşılaşmanın sonlarına doğru hem rakip futbolcuların hem de maçın gözlemcisinin bile 'penaltı' dediği pozisyonda Hakem Altıntaş oyunu sürdürmeyi yeğlemiştir. Kalecimiz Melih'in sakatlanıp, hafıza kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldığı pozisyonda yan hakem bayrak bile kaldırmamasına orta hakem seyirci kalmıştır. Sahadaki oyuncularımızı yanlış kararları nedeniyle çileden çıkararak 3 puanımızı adeta gasp eden hakem Altıntaş'ı kırmızı-beyazlı yönetim olarak esefle kınıyoruz" dedi.



Ayvalıkgücü Belediyespor'un türlü entrikalara rağmen her zaman başarıdan başarıya koşmayı başardığını ifade eden Mustafa Büberci, "Bilsinler ki Ayvalıkgücü Belediyespor ağır bir taştır. Biz hiç kimseden ayrıcalık beklemiyoruz. Sadece alın teri döktüğümüz karşılaşmalarımızın hakkaniyetle yönetilmesini bekliyoruz. Her şeye rağmen lig sonuna kadar ligin zirvesinden kopmamaya çalışarak, ligi arzu ettiğimiz noktada tamamlayacağız" diye konuştu. - BALIKESİR