Ayvalıkgücü Belediyespor, Konan ile Devam Edecek

Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ilk devresinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam etme kararı aldı.

Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ilk devresinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam etme kararı aldı.



Konan, amaçlarının yakalayacakları ekip ruhuyla kırmızı-beyazlı takımı layık olduğu 3. Lige çıkarmak olduğunu vurguladı.



Ayvalıkgücü Belediyespor'un yöneticileri ve vefakar taraftarının destekleri ve kırmızı-beyazlı kulübün önümüzdeki sezonda profesyonel ligde top koşturmasının hayal olmadığını ifade eden Konan, alt yapıdan kazandırılacak yetenekli sporcularla Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı olacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı

Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı

Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı

Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor