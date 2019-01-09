Son Dakika Haberleri: Ayvalıkgücü Belediyespor, Konan ile Devam Edecek

Ayvalıkgücü Belediyespor, Konan ile Devam Edecek

51 dakika önce

Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ilk devresinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam etme kararı aldı.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Konan ile Devam Edecek, System.String[]
Spor Toto BAL Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ilk devresinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yollarını ayırmasının ardından kulübün alt yapı sorumlusu Cengiz Konan ile yola devam etme kararı aldı.

Konan, amaçlarının yakalayacakları ekip ruhuyla kırmızı-beyazlı takımı layık olduğu 3. Lige çıkarmak olduğunu vurguladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un yöneticileri ve vefakar taraftarının destekleri ve kırmızı-beyazlı kulübün önümüzdeki sezonda profesyonel ligde top koşturmasının hayal olmadığını ifade eden Konan, alt yapıdan kazandırılacak yetenekli sporcularla Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı olacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı

Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:09:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalıkgücü Belediyespor, Konan ile Devam Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]