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Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

29.11.2021 10:22
Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

BAL Ligi'nde mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımımız da deplasmanda Yalova Kadıköyspor'u 1-0 mağlup etti.

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımı 27. dakikada Serkan Bozkurt'un ayağından bulduğu gol ile sahadan 3 puanla ayrıldı ve liderlik takibini sürdürdü.

Ayvalık Spor Salonu'nda gerçekleşen voleybol karşılaşmasında,güçlü rakibini 25-21, 22-25, 25-21, 19-25 ve16-14 setler sonucunda 3-2 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, ligde 5. sıradaki yerini korumayı başardı.

Salonu dolduran yüzlerce taraftarın yoğun desteği ile maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, zorlu mücadelenin ardından taraftarına güzel bir galibiyeti hediye etti.

Karşılaşmayı Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun yanı sıra Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, Ayvalıkgücü Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan ve Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan şeref tribününde birlikte izledi.

Maç sonunda kulüp yöneticileriyle birlikte sahaya inen Lokman Arıcıoğlu, kırmızı-beyazlı takımı ve Antrenör Gökhan Edman'ı tebrik etti. Önümüzdeki hafta Havran Belediyespor'un konuğu olacak Ayvalıkgücü Belediyespor'un başarılı Antrenörü Gökhan Edman maç sonunda yaptığı açıklamada,çok çekişmeli geçen karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek, "Takımımıza karşılaşma süresince büyük destek veren taraftarımıza galibiyeti armağan ediyoruz" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor, voleybol, Ayvalık, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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