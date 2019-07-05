Son Dakika Haberleri: Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı Suat Taş oldu
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Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı Suat Taş oldu

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'da başkanlığa Suat Taş seçildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı Suat Taş oldu, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'da başkanlığa Suat Taş seçildi.
Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda kulüp başkanlığına Suat Taş getirildi.
Suat Taş, yaptığı açıklamada, çok çalışacaklarını belirterek, taraftarın da desteğiyle başarıya ulaşmanın gayreti içinde olacaklarını dile getirdi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sporun Ayvalık'ta önemine vurgu yaparak, "Umarım altyapıdan daha fazla kaliteli sporcularımız yetişir. Bunların ötesinde, gençlerimiz daha fazla spora yönelir ve kötü alışkanlıklarda uzak kalmış olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Ayvalıkgücü Belediyespor, Ayvalık, Spor
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