Son Dakika Haberleri: Ayvalıkgücü, Salihli'ye bileniyor
Son Dakika Spor Ayvalıkgücü, Salihli'ye bileniyor

Ayvalıkgücü, Salihli'ye bileniyor

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan ve oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı Salihli Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan ve oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı Salihli Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.


Çalışmalarını; Teknik Direktör Mutlu Karakaş'ın yanı sıra antrenörler; Mehmet Alper ve Mustafa Sabri Odabaşı'nın nezaretin sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor'un yapılan idmanlarda oldukça hırslı oldukları gözleniyor.


Takımın golcü futbolcuları Nadir, Arda, Cenk, Orhan ve Samet; Salihli Belediyespor karşılaşmasında fileleri havalandırarak, takımlarına 3 puanı kazandırmak istediklerini söylediler.


Ayvalıkgücü Antrenörü Mustafa Sabri Odabaşı, "Ligde oynadığımız 3 maçta, başarılı futbolumuzla 7 puan topladık. Pazar günü evimizde 7 puanı olan Salihli Belediyespor ile mücadele edeceğiz. Sporcularım bu maçın önemini çok iyi biliyorlar. Taraftarlarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyoruz." dedi.


Kırmızı-beyazlıların Cuma günü yapacakları idman sonrasında kampa girecekleri öğrenilirken, futbolculara Bolvadin Belediyespor karşılaşmasının galibiyet primlerinin ödenmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor, Salihli Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:37 Kaynak: İHA
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