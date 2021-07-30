Ayvalıklı bebeklere hoş geldin armağanı - Son Dakika

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yürütülen projeyle; ailelerin ekonomisine sağlanan desteğin yanı sıra doğum sonrası acil ihtiyaçların da karşılanması hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin, Altınova ve Sarımsaklı mahallerinde yeni doğum yapan aileleri ziyaret etti. Canan Ergin, ailelerin yükünü azaltmak amacıyla; ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyeleri çiçeği burnunda annelere hediye ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.