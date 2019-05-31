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Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi, engelli üyeleriyle piknikli bir iftarda buluştu.

Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi, engelli üyeleriyle piknikli bir iftarda buluştu.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde; dernek yönetim kurulu üyeleri, engelliler ve ailelerinin hazır bulunduğu iftar, Ayvalık Belediyesi'ne ait 13 Nisan Hatıra Ormanı'ndaki mesire alanında gerçekleştirildi.

Dernek bütçesiyle hazırlanan keyifli iftarda, engelli üyelerin temiz hava ve doğa ile iç içe bir ambiyansta yükselen yaşama sevinçleri ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Düzenledikleri ilginç iftar ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftarların birini de engelli üyelerinin talepleri doğrultusunda piknik havasında gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BOED'in büyük bir aile olduğunu ifade eden Özlemiş, "Aramızda oruç tutan engellilerimizle birlikte Ramazan ayının uhreviyetini oldukça hoş bir ortamda hep birlikte yaşadık. Birlikte oynadık. Birlikte neşeli sohbetler ettik. Hepimiz için unutulmaz hatıralarla dolu bir iftar oldu. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren başta yönetim kurulu üyelerimle, engelli üyelerimiz ve onların fedakar ailelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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