Ayvalıklı Esnaf 2. Doğa Festivali'ne Hazırlanıyor
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geleneksel olarak yapılan Doğa Festivali 11-14 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, geleneksel olarak yapılan Doğa Festivali 11-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde geleneksel otlu yemekler tanıtılacak.
Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, "Bu yıl İkincisini düzenlemeye hazırlandığımız Ayvalık Doğa Festivali Akkızlı günler 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir" dedi.
Ayvalık Doğa Festivali'nin bundan sonra uluslararası festivaller arasında erini alacağını belirten Çakırca, Gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarma amacıyla geçen sene bu yolculuğa çıktık. Bu festivallerin devamlı hale gelmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:37 Kaynak: İHA
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