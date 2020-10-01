Ayvalıklı ev hanımları Hollanda'ya kazak ihraç ediyorlar

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan mahalle evleri sayesinde üretime katılan kadınların ihracata başladıklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliği başarıyla uygulayan belediye olduklarını hatırlatan Ergin, meslek kurslarının yüzlerce kadına ekmek kapısını araladığını, aile bütçelerine çok önemli katkılar sağladığını belirtti. Başkan Ergin, "Sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalar yaptığımız projeler arasında yer alan evlerimizin devamı gelecek. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz mahalle evlerimizde, hayata geçirdiğimiz kursların ardından meslek sahibi olan gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam olanakları oluşturulması kapısı açıldı. Kadınlarımızın ördüğü kazaklar, binlerce kilometre uzaklıktaki Hollanda'ya satılıyor, aile bütçesine önemli oranda maddi katkı sağlıyorlar. Örgü atölyesinden haberdar olan firma yetkilisi deneme amaçlı olarak kadınlara kazaklar ördürmüştü. Ayvalıklı kadınların ördüğü kazaklar Hollanda'ya ihraç ediliyor. İlçemizde mahalle evlerinin sayısını artıracağız" diye konuştu.

Ördüğü kazakları Hollanda'ya satılan Türkan Tezkaçan, "Ayvalık Belediyesi'nin mahalle evi açtığınıduydum. Örgü kursuna başladım. Ev hanımıyım, 3 aydır buraya geliyorum. Kazak örüyoruz. Ceket, bere örüyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Şu anda Ayvalık Belediyesi aracılığı ile ördüklerimizi satıyoruz. Evimize kazanç elde ediyoruz" dedi.

Aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Hayriye Arıcı, "Belediye'nin açtığı örgü kursuna müracaat ettim. 3 aydır geliyorum. Kazak ve hırkalar örülüyor. Panço örülüyor. Gelir sağlıyoruz" dedi. - BALIKESİR