Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki - Son Dakika

Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki

11.01.2021 10:33
Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Marius Sumudica'yı eleştirirken ırkçı ifadeler kullanmasına Ayvalık Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nden sert tepki geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Marius Sumudica'yı eleştirirken ırkçı ifadeler kullanmasına Ayvalık Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nden sert tepki geldi. Dernek Başkanı Ömür Yar, yaptığı açıklamada, Toroğlu'nu kınadıklarını belirtirken, "Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi.

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken "Böyle çingenelik olur mu" ifadelerini kullanan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'na Romanlardan büyük tepki geldi.

Ayvalık Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar, yaptığı açıklamada, "Erman Toroğlu denilen şahıs çıkıp Türkiye'deki tüm Roman toplumuyla alakalı aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bunu kınıyoruz" dedi.

"Hatadan döneyim derken daha büyüğünü yaptı"

Çok kısa zaman önce Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçılığı bütün Türkiye'nin kınadığını hatırlatan Yar, "Bizler de bu çirkin saldırıyı kınamıştık. Biz ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Bu da bizi derinden yaralamıştır. Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü. Erman Toroğlu bu söylemi aslında çok doğal ve içinden gelen haliyle dile getirdi. Daha sonra yaptığı hatadan geri döneyim derken daha büyük hata yaptı, 'çingene demeyelim dilenci diyelim' dedi. Bizleri daha da aşağılayan bir duruma düşürdü" ifadelerini kullandı.

Bu durumun değişmesi için Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere tepki gösterme çağrısı yapan Ömür Yar, "Kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Elimizden geldiği kadar sesimizi yükselteceğiz, olayı takip edeceğiz" vurgusu yaptı. - BALIKESİR

Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki
Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki

Erman Toroğlu, Balıkesir, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalıklı Romanlardan Erman Toroğlu'na sert tepki - Son Dakika


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