Son Dakika Haberleri: Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan da Madalya Peşinde

Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan da Madalya Peşinde

44 dakika önce

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 100 e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği WTE Multi European Games Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Ayvalık Spor Kulübü sporcuları Beyzanur Özdemir ve Emircan Yapıcı mücadele edecek.

Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan da Madalya Peşinde, System.String[]
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 100 e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği WTE Multi European Games Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Ayvalık Spor Kulübü sporcuları Beyzanur Özdemir ve Emircan Yapıcı mücadele edecek.

Müsabakalar öncesi Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy Büyükelçilik konutunda Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan ve sporcuları kabul ederek başarılar diledi. Bu şampiyonaya çok iyi geçen bir hazırlık süreci sonucu katıldıklarını belirten Volkan Sersan, "Sporcularımıza güveniyorum. İnşaallah başarılı olacaklar ve Ayvalık ilçemizden çıkan ilk Milli sporcularımız olacaklar" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Ayvalık, Sofya, Bulgaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Yeni Kaptan Burak Yılmaz Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Harekatı Eden Hazard Kırşehir Belediyespor'a Transfer Oluyor! "Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 10:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan da Madalya Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]