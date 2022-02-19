Üye Girişi
Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu - Son Dakika

Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu

19.02.2022 18:41
Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu

BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde, duraktan aracıyla birlikte ayrılan taksi şoförü Atilla Bagceci (54), İzmir'in Dikili ilçesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde, duraktan aracıyla birlikte ayrılan taksi şoförü Atilla Bagceci (54), İzmir'in Dikili ilçesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

?Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün 12.30 sıralarında bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için 10 T 3902 plakalı taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler altı mevkiinde ceset olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre boğazı kesilen Bagceci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu
Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu
YORUMLAR
500
Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı

Jandarma, Dikili, Taksi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement