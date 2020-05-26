Ayvalıklı turizmciler sezona hazır - Son Dakika

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır Pandemi turizme engel olamayacak İç turizmin lideri Kuzey Ege Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar.

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır

Pandemi turizme engel olamayacak

BALIKESİR - İç turizmin lideri Kuzey Ege Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar.

Her yıl Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık'ta, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Ayvalık'ın en önemli turistik tesislerinden Grand Hotel Temizel'in Genel Müdürü Kadir Temizel, korona virüs salgının ardından yeni sezona ait umutlarını asla kaybetmediklerini söyledi.

Turizmcinin umudunu kaybetmesi halinde her şeyin biteceğini savunan Kadir Temizel, "Umudumuzu en başa koyup hazırlıklarımızı da aynı hevesle yaparak misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Ayvalık'ın İstanbul'a yakınlığının yanı sıra coğrafi konumu ile nem oranı düşüklüğünün Ayvalık için artı değerler taşıdığını belirten Temizel, "Bu yıl genelleme yapacak olursak, ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacaktır. Bu bağlamda son bahara kadara yabancı turist gelmesini beklemiyoruz. Bu yüzden de iç turizmde ülkemiz genelinde bir paylaşma olacaktır. Bizde Ayvalık olarak bu paylaşımdaki yerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz" İfadelerini kullandı.

Korona virüsün bir anda ortadan kalkacak bir durumunun olmadığını kaydeden Kadir Temizel, "Ama bu virüse rağmen hayat bir yandan da devam edecek. Bu yüzden de biz Ayvalıklı turizmciler olarak eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Bu konuda sosyal mesafe kuralı çok önemli Bizim şöyle bir artımız var. Türkiye'de bu salgın Mart ayında başladı. Yani ülkemizdeki vatandaşlarımız bir bakıma iki aylık bir oryantasyon dönemi geçirmiş oldu. Bu yüzden de vatandaşlarımızın sosyal izolasyonun ne olduğunu öğrenmiş olması, salgın nedeniyle nerede ve ne şekilde davranması gerektiğini öğrenmesi bizlerin işini biraz olsun kolaylaştırmış olacak. Bunun dışında tesis içerisinde sosyal izolasyon ve Kovit 19' karşı alınacak önlemleri sağlayabilmek de bizim görevimizdir. İzolasyon sağlandığı ve misafirlerimizin de buna uyduğu sürece Ayvalık'ın bu anlamda güzel bir sınav vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kadir Temizel, "Kısa vadede devletimizin üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Özellikle personeller için Kısa Çalışma Desteği konusunda en azından bizlere can suyumuzu verdi. Orta ve uzun vadede bakıldığında, Türkiye'nin bu pandemide verdiği sınavı Dünya'ya çok iyi tanıtmamız lazım. Bu bize artı olarak dönebilir. Turizm biliyorsunuz reklam ile dönen bir sektör. Bu alanda reklamlarımızı da en iyi şekilde yaparak bu yazı sorunsuz atlatırsak, çünkü bu bizim çok önemli bir sınav olacaktır. Türkiye turizmde sağlık güvenliği aşılarsa, bu konuda devletimiz de bizlere her konuda desteğini sağlarsa ve bizlerde üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek bundan sonraki senelerde Türkiye'nin turizm alanında çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" dedi.

Bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık son üç ayı evlerinin duvarları arasında geçirmek zorunda olanlara seslenen Kadir Temizel, "Misafirlerimiz Ayvalık'a rahatlıkla gelebilirler. Pandemiye karşı özellikle her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Tüm uluslar arası ve yurt içi kuruluşlarla bu yönde gerekli temaslarımızı sağladık. Bu yıl turizmde nasıl bir hizmet vereceğimizi, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Allah nasip ederse Haziran'ın ilk yada ikinci haftasında tesisimizi yeni sezon için hizmete sokmayı planlıyoruz. İnşallah misafirlerimiz geçirdikleri karantina günlerinin izlerini burada mutlu bir şekilde sileceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı turizmde sertifikasyon sistemine de değinen Temizel, "Sertifika yönlendirmesi ve haritası, bütün turistik tesislerimiz için çok iyi bir yol haritası olacaktır. Pandemiye ve tüm olumsuzluklara rağmen Ayvalık, geçmişte olduğu gibi bu sene ve bundan sonraki senelerde de yine misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için bekleyecektir ve en iyi şekilde hizmet vermeye hazırdır" diye konuştu.

Balkan ülkelerinin sınırlarını açması umudunu taşıyorlar

Ayvalık'ın en önemli turistik tesislerinden Büyük Berk Oteli'nin sahibi Bekir Berk ise, bu yıl sezondan beklentilerinin balkan ülkelerinin sınırlarının açılması yönünde olduğunu vurgulayarak, "Çünkü o ülkelerde pandemiden kaynaklanan hastalık oranı çok az bir seviyede. Bu nedenle de sınırlar açılırsa dış turizm açısından Haziran ayını iyi geçirebiliriz. Bunun dışında Ayvalık'ın ikinci bir şansı da, İstanbul'a, Bursa'ya ve İzmir'e çok yakın olması. Kısa mesafede bu kentlere en yakın turizm merkezi konumunda olması. Bu yüzden de ben Ayvalık'ın bu sezon şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü bana göre bu pandemi nedeniyle insanlarımız uçağa binmekten tedirginler. Uçak ile yolculuk yapıp, bir tatil merkezine gitmek istemeyeceklerdir. Tabi yurt dışına da gitmek istemeyeceklerdir. Ayvalık'ı ben bu konuda şanslı görüyorum. Ama geçen seneye ait rakamları yakalayamazsak da, geçen seneye ait rakamları yüzde 80 yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl turistik tesislerinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Berk, "Tesisimizde konaklayacak misafirlerimiz arasında sosyal mesafeyi koruyacak oturma düzenleri, yemek kaplarının kapalı olması gibi tedbirlerin yanı sıra açık büfelerde kendimize göre önlemler aldık. Son derece titiz olduğumuz temizlik açısından bu yıl dezenfektanı daha çok kullanacağız. Odalarımızı müşteri çıktıktan sonra son derece titiz bir şekilde hijyen hale getirecek ve belki 24 saat yada 12 saat süresince de bir başka müşteriye vermemek gibi tedbirlerimiz olacak." diye konuştu.

Bu yıl turizm sezonunda Ayvalık için son derece umutlu olduğunun altını çizen Bekir Berk, "İnşallah sezon iyi geçecek. Esnafımızın da turizmcimizin de yüzü gülecek. Yeter ki hastalık azalmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır

Balıkesir, Kuzey Ege, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalıklı turizmciler sezona hazır - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü         
10:38
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı         
10:27
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
10:11
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti         
09:55
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti         
09:52
Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var         
09:48
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 15:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalıklı turizmciler sezona hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]