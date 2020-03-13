Ayvalıklı zeytin üreticisine 15 bin fidan desteği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ziraat Odasının talebiyle ilçenin tanınmış bir zeytinyağı üreticisi firma, bölgedeki zeytin üreticilerine 15 bin zeytin fidanı dağıttı.

Kristal Zeytinyağı firmasının kendisine ait fabrika bahçesinde gerçekleştirdiği zeytin fidanı dağıtımına ilçedeki çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Fidan dağıtımı öncesinde açıklamalarda bulunan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, firmanın 15 bin fidan dağıtarak bölgedeki zeytin üreticisine büyük bir destekte bulunduğunu söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık 60 çeşit zeytin türünün arasında en revaçta olan 'Ayvalık tipi' zeytinin bölgesel lezzetinin bozulmamasına ve korunmasına yönelik bir kampanya başlattıklarını aktaran Baysal, "Bu kampanyanın tüm finansmanını Ayvalıklı firmamız karşılaşmış olup, bugün de 15 bin adet Ayvalık tipi zeytin fidesini üreticimize dağıtarak bu yönde çok ciddi bir destekte bulunmuştur. Bugün dağıtılan bu zeytin fidanları 3-4 yıl sonra birer zeytin ağacı haline dönerek, Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının Ayvalık'taki zeytinlerden üretildiğini ifade eden Baysal, öncülük ettikleri kampanyanın en önemli amaçlarından birinin de bölgedeki zeytin ağaçlarının zaman içinde yok olmasının önüne geçerek, zeytin ağacı sayının arttırılması olduğunu söyledi. Baysal, firma yetkililerine üreticilere verdikleri destek nedeniyle plaket takdim etti.

Kristal Zeytinyağı Hammadde Satın Alma Yöneticisi Ahmet Sarıkaya ise, 80 yıllık bir geçmişi olan firmalarının bu süreçte tüketicilere kaliteli zeytinyağı sunmayı amaç edindiğini, yurt dışında da Türk zeytinyağlarının markalaşmasına destek verdiğini kaydetti. Ayvalık tipi zeytinin kendileri için çok önemli bir hammadde kaynağı olduğunun altını çizen Sarıkaya, "Firma olarak 4 yıl önce başlattığımız 'Bölgesel Çeşitliliğin Korunması Projesi' kapsamında bu yıl 'Üretici ve Kristal Elele' sloganıyla üreticilerimize zeytin fidanı dağıtmayı planladık. Bu konuda da Ayvalık Ziraat Odası bizlere yardımcı oldu. Buradaki amacımız, bölgede hakim çeşit olan Ayvalık tipi zeytin ağacının sayısını arttırabilmek ve böylelikle daha kaliteli zeytinyağı elde edilmesini sağlayabilmektir" diye konuştu.

Sarıkaya, destekleri nedeniyle Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ile Oda Genel Sekreteri Murat Davranlı'ya teşekkür etti.

Zeytin üreticisi kadınların da hazır bulunduğu törende konuşmaların ardından 15 bin zeytin fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım sırasında Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da hazır bulundu.