Ayvalıklı Zeytinci Ödüle Doymuyor
47 dakika önce
Zeytin Dostu Derneği'nin 12 Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri töreni Ankara'da gerçekleştirildi.
Zeytin
Dostu Derneği'nin 12 Naturel Sızma Zeytinyağı
Kalite Ödülleri töreni Ankara
'da gerçekleştirildi. Törende Ayvalıklı zeytinci Hüseyin Bozkurt
ile kızı Hatice
Bozkurt gümüş madalya sahibi oldu.
51 markanın ödüllendirildiği törende; zeytinin başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova
' da yıllardır zeytincilik yapan ve Köy TV
'de "Zeytinin Yolculuğu" adlı programının sunucusu Hüseyin Bozkurt ile kızı Hatice Bozkurt Yeşilkaya Zeytin Dostu Derneği kalite ödülü yarışmasında gümüş madalya sahibi oldu.
15.ci kez ödül aldılar
15. kez ödüle layık görülen Onursel Zeytincilik'in sahibi Hüseyin Bozkurt, kendilerine ve markalarından ödün vermeyeceklerini söyledi. Hüseyin Bozkurt, 'Zeytinin Yolculuğu' programının 110. kez ekranlarda bulunduğunu da ifade ederek, ülke genelindeki tüm zeytin üreticilerine teşekkür etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:01 Kaynak: İHA
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