Ayvalık'ta imar planı hazırlıkları - BALIKESİR - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerli halkın ilçe dışına göç etmesinin önüne geçebilmek için 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarının hazırlanmasını beklediklerini bildirdi.

Ergin, Paşalimanı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki yapı kooperatiflerinin geçmiş yıllarda oldukça hareketli olduğunu hatırlattı.

Geçmişte ilçenin her yerinde kooperatif inşaatları olduğunu belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Günümüzde de arsa konusunu çözebilirsek, bu yönde gelişme sağlayabiliriz. Bu durumu imar planları yapılırken dikkate almamız gerekiyor. Bu konuda önümüzdeki yıl yapılacak olan imar revizyon planlarında Ayvalık genelinde bu konuyu gündeme alabiliriz ama bunun öncesinde yer konusunu çözmek lazım. Nerelerde bu tür inşaatlar yapılabilir, bu alanlar belediye ya da hazineye ait mülkiyetler olmalı ki o bölgelerde kooperatifleşmeyi daha rahat sağlayabilelim."