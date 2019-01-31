Ayvalıklılar, Öykü İçin Kan Verdi
1 saat önce
İZMİR'de ilik nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İZMİR'de ilik nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
? İzmir
'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konulan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin için dün Ayvalık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanya kapsamında minik Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulunuldu. 'Kök hücre ve kan bağışı geleceği kurtarır', 'Öykü Arin'e ve tüm lösemi hastası çocuklara umut olalım' çağrısı ile gerçekleştirilen kampanyada, 3 saat içerisinde 23 kişi kök hücre, 65 kişi kan vermek için başvurdu.
Ayvalık Belediye Başkanı CHP
'li Rahmi Gençer
de, Türk Kızılay
otobüsüne giderek kampanyaya destek verdi. Öykü Arin ve lösemi hastalarına umut olmak için kampanyanın önemine değinen Başkan Gençer, "Halkımız bu konuda çok duyarlı. Yağmurlu
havaya rağmen otobüs dışında vatandaşlarımız sıraya girmiş. İnşallah Öykü kızımıza umut oluruz" dedi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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