Ayvalıkt'ta sahiller dip bucak temizleniyor - Son Dakika

Ayvalıkt'ta sahiller dip bucak temizleniyor

Ayvalıkt\'ta sahiller dip bucak temizleniyor
Son Güncelleme: 05.05.2022 16:19

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sezona hazırlık çalışmalarına hız kazandıran Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalıklıların ve tatile gelecek olan konukların yoğun olarak kullanmaya başladığı sahilleri dip bucak temizliyor. Ekipler Sarımsaklı, Cunda (Alibey) Adası, Altınova ve kent genelindeki tüm sahil ve kıyılarda detaylı temizlik gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, sezon boyunca aralıksız sürdürülecek

Pandemi yasaklarının iyice gevşetilmesinin ardından, bereketli bir sezon bekleyen Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajlarında da sezona hazırlık çalışmaları başlatılıyor.

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, "sezona hazırlanın" talimatıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden aralıksız sürdürülüyor. Öncelikle yaz sezonu boyunca turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan plajlar tepeden tırnağa elden geçiriliyor. En ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden kaçırmayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleri canla başla çalışarak plajları güvenli bir tatil için hazırlıyor.

Kaynak: Bültenler

Ayvalık Belediyesi, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalıkt'ta sahiller dip bucak temizleniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin kura çekimine katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddialarını yalanladı
16:26 Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
15:56 Konya'da Otomobilde Tartışma: Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdü
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
15:31 RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
15:26 BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
15:06 Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
14:38 Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile 2 şehir arasındaki seyahat süresi 10,5 saat kısalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 17:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalıkt'ta sahiller dip bucak temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement