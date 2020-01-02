Ayvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi - Son Dakika

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde gerçekleştirilen içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.



Amasya İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Ayvalıpınar köyünde kanalizasyon ve içmesuyu hattı tamamen değişerek köyün alt yapısı uzun yıllar hizmet edecek şekilde dayanıklı hale getirildi.



Köyün ekonomik ömrünü dolduran içmesuyu şebekesi tamamen değiştirilerek yaklaşık 4 bin 300 metre çeşitli tip ve ebatlarda boru kullanılmak suretiyle içmesuyu sorunu giderilmiş oldu. Ayrıca 50 metreküp içmesuyu deposu yapılarak evlere daha sağlıklı içmesuyu ulaştırıldı. Alt yapı çalışmalarının diğer bir kolu olan kanalizasyon hattı ile ilgili olarak da yaklaşık 5 bin 500 metre olan ana hattın tamamen değiştirilmek suretiyle çeşitli fosseptik, baca, kapak ve çatal kullanılarak köy daha sağlıklı kanalizasyon alt yapısına kavuşmuş oldu.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Köylerimizin de şehirlerdeki gibi alt yapısının sağlam temellere dayandırılması için projelerimizi titizlik içerisinde sürdürmekteyiz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın tamamlanan bu alt yapı çalışmaları ile hem sağlıklı içmesuyu hem de kokusuz ve hijyenik kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı. - AMASYA