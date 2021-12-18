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Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği - Son Dakika

Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği

18.12.2021 10:37

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, gastronomi öğrencilerine staj ve iş imkanı sunmak amacıyla Beltur ile iş birliği yaptı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, gastronomi öğrencilerine staj ve iş imkanı sunmak amacıyla Beltur ile iş birliği yaptı. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, yapılan bu iş birliğiyle öğrencilere sunulan katkılarla Türk mutfağının zenginliklerinin tüm dünya yayılabileceğini ve öğrencilerinin İstanbul'da bulunan 113 Beltur noktasında staj ve çalışma imkanına sahip olabileceklerini söyledi.

Öğrencilerine, okurken staj ve iş imkanı sunmak amacıyla çalışmalarda bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Beltur ile iş birliği yaptı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile Beltur Genel Müdürü Cenk Akın üniversitenin Şişli Kampüsünde imzaları attı. Ardından öğrenciler ile hocalar mutfağa girdi, yemek pişirdi. Gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye'nin en önemli markalarından olan mutfak kültürünü iş ve aşa dönüştürmek istediklerini belirten Prof. Dr. Alkin, 'Gastronomi ve mutfak konusunda hem meslek yüksekokulu bazında hem de lisans bazında mezunlar vererek onları Beltur'a kazandırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, firmanın bulunduğu 113 yerde staj yapma imkanına sahip olacak. Ayrıca başarılı olurlarsa iş hayatına buralarda devam edebilecekler' açıklamasını yaptı.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ EVRENLE BULUŞTURACAĞIZ'

Gastronomi alanında beş yüzden fazla öğrencileri olduğuna değinen Prof. Dr. Alkin, yaptıkları yenilik ve çalışmalarla bunun daha da artacağını düşündüğünü söyledi. Üniversitelerinin kuruluş amacının özellikle Türk kültürünü evrenle buluşturmak olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, 'Yani ana vatanımızın kültürünü evrenle buluşturan medeniyete doğru bir yolculuktayız. Yaptığımız anlaşmayla da mutfak kültürümüzün şefkatini, güzelliklerini her yere yaymak istiyoruz' diye konuştu.

TÜRKİYE GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAKLAR

Türkiye'nin bir gastronomi ülkesi olduğunu vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı; Ege, Akdeniz, Anadolu ve Osmanlı mutfağıyla çok zengin olduğunu söyledi. Bu kültürün gelişip yayılması için eğitim kurumlarının da çalışması gerektiğini belirten Kırmızı, 'Biz de gastronomi öğrencilerimizin kendini geliştirmesi için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Yapılan anlaşmayla öğrencilerimiz staj yapıp işi yerinde öğrenme imkanına sahip olacak. Bu sayede de hem kendi geleceklerine hem de Türkiye geleceğine yatırım yapacaklar.' dedi.

GASTRONOMİDE YETİŞEN İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Amaçlarının her zaman İstanbullulara kaliteli ve ucuz hizmet verebilmek olduğunu belirten Beltur Genel Müdürü Cenk Akın ise 'Bu servisi sağlayabilmemiz için yetişmiş iş gücüne ihtiyacımız var. Bunun için de üniversite öğrencilerimizle birikimlerimizi paylaşmak istedik. Üniversite öğrencileri bizim için çok önemli. Onların staj görüp kendilerini geliştirerek ileriye dönük planlamalar yapması da çok önemli' dedi.

ÖDÜL ALAN ŞEFLERLE ÇALIŞACAKLAR

Akın, "Çeşitli restoranlarımız, kafelerimiz, dondurma, burger konseptlerimizle dolu pek çok yerimiz var. Öğrencilere tabiri caizse kendi elleriyle mutfakta çalışacakları ortam sunacağız. Deneyimli, çeşitli alanlarda uluslararası ödüller almış şeflerimizle çalışma imkanı bulacaklar. Daha da önemlisi, yeni menü oluşumunda neler, nasıl yapılabilir gibi konuların üstünde durulacak. Sadece yemek pişirmeyi değil, mutfak yönetimi nasıl olur buna da hakim olacaklar? diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SERVİS KONUSUNDA EKSİKLİK VAR'

Türkiye'de servis konusunda eksiklik ve zayıflık olduğuna da değinen Akın, ileride bu konuya yönelik ihtiyacın artacağını söyledi. Servisin her şeyden önemli olduğunu belirten Akın, 'Çünkü bir şeyleri yapıyorsunuz ama o iyi şeyleri gösterebilmeniz için de bunu iyi sunmanız gerekiyor. Biz de üniversite ile anlaşmayı yaparken öğrencilerin sadece mutfakta değil, ön kısımda da bize yardımcı olmalarını istedik' şeklinde konuştu.

Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği
Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği

Gastronomi, Ayvansaray, İstanbul, Beltur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvansaray Üniversitesi'nden öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan iş birliği - Son Dakika


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