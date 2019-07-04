Son Dakika Haberleri: Ayvat Bendi Tabiat Parkı'na modern yaşam alanı kuruluyor
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Ayvat Bendi Tabiat Parkı'na modern yaşam alanı kuruluyor

1 saat önce

Seçim kampanyası sürecinde halkın ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek sorunları çözme vaadinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Ayvat Bendi Tabiat Parkı'na modern yaşam alanı kuruluyor, System.String[]
Seçim kampanyası sürecinde halkın ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek sorunları çözme vaadinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Başkan Deniz Köken, doğal güzellikleriyle ilgi odağı olan Kemerburgaz Ayvat Bendi Tabiat Parkı'na modern yaşam alanı kuruyor. Kır Lokantası'nı yenileme çalışmaları başladı. Ayrıca parkın içerisinde yürüme, koşu parkurları, soyunma odaları, mescit, wc ve duş dışında bisiklet yolları da yer alacak.

Modern yaşam alanı inşa edilecek

Eyüpsultan Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Ayvat Bendi içerisinde bulunan Kır Lokantası tamamen yenilenip modern bir yüze kavuşacak. Kafe işleviyle hizmet verecek olan 185 metrekare Kır Lokantası'ndan toplam 104 kişi yararlanabilecek. Ayvat Bendi Tabiat Parkı içerisinde yapılacak projede 5 ve 10 kilometre yürüme ve koşu parkuru ile bisiklet yolu da yer alacak.Otopark alanının da olduğu projede, Destek Tesis binası da bulunacak. Bu bina içerisinde hemşire odası ve güvenlik birimi yer alacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
Deniz Köken, Güncel
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