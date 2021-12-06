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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor

06.12.2021 09:13
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmaları başladı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı. Çalışma yapılan göletten yaklaşık 1000 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, İçme Suyu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika


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