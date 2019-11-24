Son Dakika Haberleri: Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında - Son Dakika

Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında

6 saat önce

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında, System.String[]

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, Ayvaz'ın kelepçelenip yere yatırıldığı o anlar ile en yakınındaki adamlarından M.A.'nın gözaltı işlemleri yer alıyor.


Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bir villada kaldığını belirleyerek gece operasyon düzenlemiş, baskında suç örgütü lideri ile beraberindeki kızı ve 1 adamı gözaltına alınmıştı.


Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilirken, gece saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyon ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanan suç örgütü liderine yönelik yapılan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, özel harekatçılar tarafından kuşatılan villaya baskın anı ve içeride yapılan arama faaliyetleri yer alıyor. Çete liderinin en yakınındaki isimlerden M.A.'nın kelepçelendiği sırada ele geçirilen ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ve mermiler ile 690 uyuşturucu hapın yanı sıra, Ayvaz Korkmaz'ın emniyet ekiplerince yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı o anlara ilişkin fotoğraf karesi yer alıyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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