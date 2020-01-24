Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı - Son Dakika

Develi'nin Ayvazhacı köyünde düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan bağışlandı.



Ayvazhacı köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak 12.'sini düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kadın ve erkeklerin büyük ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan toplandı. - KAYSERİ