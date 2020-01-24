Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı - Son Dakika

Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı

6 saat önce

Develi'nin Ayvazhacı köyünde düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan bağışlandı.

Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı, System.String[]

Develi'nin Ayvazhacı köyünde düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan bağışlandı.


Ayvazhacı köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak 12.'sini düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kadın ve erkeklerin büyük ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan toplandı. - KAYSERİ

Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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