Ayy Kulaklarım Çınlıyor, Kesin Biri Dedikodumu Yapıyor!
4 dakika önce
Tinnitus, yani kulak çınlaması, kendi başına bir hastalık olmasa bile birçok hastalığın belirtisi olabilir.
Tinnitus, yani kulak çınlaması, kendi başına bir hastalık olmasa bile birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu videoda bu ilginç fizyolojik olayı inceliyor ve dedikodunun kulak çınlamasına neden olup olamayacağından bahsediyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:36 Kaynak: Youtube
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