Ayyıldız Camii İbadete Açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Ergenekon Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ayyıldız Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Yağmur altındaki programda ilk olarak söz alan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ayyıldız Camii'nin Tarsus'a çok yakıştığını söyledi. Başkan Can, "Kubbesinde ay yıldızımızla bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Altıncı camimiz mahallemize ve Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun. 1000 kişilik bir cami, altında da okuma salonu bulunmaktadır. Rabbim cemaatini de bol eylesin" şeklinde konuştu.



Daha sonra söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Bugüne kadar Şevket Can kardeşimizin yaptırmış olduğu 6'ncı cami. Allah ondan razı olsun. Çok sayıda hizmeti de yerine getirdi. İnşallah Cumhur İttifakı olarak bu kardeşimizin sonuna kadar arkasındayız. Tarsusumuz güzel hizmetler alıyor. İnşallah Şevket kardeşimle bizlerin de desteğiyle, bir tarafta Hamit Tuna kardeşim, diğer tarafta bizler kendisine güçlü bir destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Böylece Tarsus'umuz daha da büyüyecek daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.



Programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, oda ve dernek başkanları, çok sayıda davetli katıldı.



Tören kurban kesimi, dualar ve kurdele merasimiyle son buldu. - MERSİN

