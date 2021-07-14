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Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: "Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir" - Son Dakika

Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: "Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:56
Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ:

Bağımsız İstanbul milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla partisinin detaylarını anlattı.

Bağımsız İstanbul milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla partisinin detaylarını anlattı. Hedeflerinin muhalefette kalmak değil Türkiye'yi yönetmek olduğunu söyleyen Özdağ, "Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir" dedi.

İYİ Parti'den ayrılarak Ayyıldız Hareketi'ni başlatan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısıyla partisinin hedeflerini anlattı.

Toplantıda konuşan Özdağ, "Ayyıldız Hareketi cepheleşen Türk siyasetinde düşman cepheler dışında demokratik bir seçenek oluşturma girişimidir. Mevcut cepheler birinci dünya savaşında cephe savaşına devam eden ve milleti tüketen Almanya - Fransız orduları gibidir, Türk milletinin birliğini ve beraberliğini tüketiyor. Biz mevcut cepheler dışında siyaset yapıyoruz. Biz nefret siyasetiyle, çatışan kimlikler siyasetiyle, gerilim siyasetiyle milletimizi daha fazla yormadan bilim, birlik, barış diyerek Türk milletinin önüne projelerimizle çıkacağız. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini, Türkiye'ye hizmet için bir moral güç kaynağı olarak görüyoruz. Biz bu milliyetçiliği Türk halkının refahı ve demokratik gelişimi için enerji tüketen bir kaynak olarak görüyoruz. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini Türk milletinin menfaatlerine yönelik tehditleri tespit için bir ölçü olarak görüyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz diğer milletlerle boks müsabakasına çıkıp onları yenmek değil, maraton yarışında geride bırakmayı hedefleyen bir anlayıştır" diye konuştu.

Ayyıldız Hareketi'nin muhalefet oylarını böldüğü iddialarına yanıt veren Özdağ "Bu saldırı birçok açıdan yanlış, siyasi ahlaktan yoksun ve çarpıtılmış bir saldırıdır. Şimdi biz sarı muhalefete beş temel soru ile cevap veriyoruz. Türkiye'de AK Parti iktidar olduğu sürece muhalefet partisi olarak mevcut muhalefet partilerinin dışında hiçbir parti kurulmamalı mı? Hayır kurulmamalı diyorsanız siz nasıl demokratsınız? Evet kurulmalı diyorsanız karşı çıktığınız sadece Ayyıldız Hareketi mi? Mevcut sarı muhalefet partileri şu an 20 senedir ülkemizde gerçekleşen seçimlerin çoğunu kaybetti. 2023 seçimlerini kazanacaklarının güvencesi var mı? Hayır o da yok. Seçmenin ya Millet ittifakını ya da Cumhur ittifakını seçeceksin dayatmasıyla karşı karşıya bırakmak demokratik bir duruş mudur? Sarı muhalefet demokrasiyi sadece kendisi için mi istiyor? Biz daha kurulmadık, kimsenin oyunu da bölmedik. Biz kurulmadığımız kimsenin de oyunu bölmediğimiz halde sizin ifadenizle AK Parti yine birinci parti, ikinci büyük parti de kararsızlar partisi. Bakın Bekir Ağırdır diyor ki AK Parti otobanında yol alan araçlar sağa çekmiş bekliyorlar. Ancak muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek somut projelerinin olduğuna inanmıyorlar. Özetle biz muhalefeti bölmüyoruz, biz seçmeni kafamızda düşman ve dost diye ayırmadan Türk milletinin aziz fertleri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin muhalefette kalmak değil ülkeyi yönetmek olduğunu kaydeden Özdağ, "Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir. Türk halkının önüne cesur, büyük ve sonuç alacak projelerle çıkacağız. Partimiz Millet İttifakının HDP'den oy almak, destek almak için yaptığı siyasi dansözlüğü yapmayacaktır. Ayyıldız Hareketi Millet İttifakı'nın ulaşma cesareti gösteremediği vatansever Cumhur İttifakı seçmenine ulaşacaktır. Ayrıca bizim partimize sarı muhalefet partilerine oy vermek zorunda kalan seçmen de oy verince sarı muhalefet oy kaybedecektir ancak bu Cumhur İttifakı'nın oy kazandığı anlamına gelmez. Bizim hedefimiz sarı muhalefet gibi muhalefetle kalmak değil Türkiye'yi yönetmektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir
Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir
Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir
Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir
Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir

Milletvekili, Ümit Özdağ, Muhalefet, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ: 'Ayyıldız Hareketi kararsız seçmeni kararlı hale getirecek partidir' - Son Dakika


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