Son Dakika Haberleri: Az daha gözünden oluyordu
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Az daha gözünden oluyordu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.


Olay, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. A.K'nin kestiği odun parçası makineden fırlayarak gözüne girdi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından A.K. Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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