Az daha gözünden oluyordu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.
Olay, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. A.K'nin kestiği odun parçası makineden fırlayarak gözüne girdi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından A.K. Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
İşe başlamanın şartı 3 fidan dikmek S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!