74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak

13.05.2022 15:25
74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca 39 ilin 74 ilçesinin daha Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandığı bildirildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca 39 ilin 74 ilçesinin daha Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile alt bölge desteğinden yararlanabilen ilçelerin sayısı 263'den 337'ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe daha eklendi. Yapılan düzenleme ile 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler 1 alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise 2 alt bölge desteğinden yararlanacak. Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı destek modeli, il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

'DEZAVANTAJLI OLANLARA AYRICALIK 'Bilecik'te temaslarda bulunan Bakan Mustafa Varank, "Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarını kaydeden Varank, "Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanması ile ilgili kararnameyi Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugün yayımladı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum" dedi.


YORUMLAR
500
Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: 74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement