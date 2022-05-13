74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanacak - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca 39 ilin 74 ilçesinin daha Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile alt bölge desteğinden yararlanabilen ilçelerin sayısı 263'den 337'ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe daha eklendi. Yapılan düzenleme ile 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler 1 alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise 2 alt bölge desteğinden yararlanacak. Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı destek modeli, il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

'DEZAVANTAJLI OLANLARA AYRICALIK ' Bilecik 'te temaslarda bulunan Bakan Mustafa Varank , "Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarını kaydeden Varank, "Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanması ile ilgili kararnameyi Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugün yayımladı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum" dedi.