Üye Girişi
Az kalori, çok fayda - Son Dakika

Az kalori, çok fayda

29.05.2021 07:29
Az kalori, çok fayda, System.String[]

BU CACIK BİR BAŞKA...Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan vişneli semizotu cacığıNE LAZIM? (4 KİŞİLİK)1 tutam yabani semizotu100 gr vişne1 salatalık1-2 dal taze nane1 kase süzme yoğurt1 diş sarımsakZeytinyağıTuzNASIL YAPARIM?Semizotunu ayıklayın.

BU CACIK BİR BAŞKA...

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan vişneli semizotu cacığı

Az kalori, çok fayda

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

1 tutam yabani semizotu

100 gr vişne

1 salatalık

1-2 dal taze nane

1 kase süzme yoğurt

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Semizotunu ayıklayın.

Salatalıkları soyup doğrayın.

Ayrı bir kapta süzme yoğurda sarımsak ve tuzu ekleyip çırpın.

Hazırladığınız bu sosu tabağa yayın. Semizotu, salatalık, nane ve vişneyi karıştırıp üzerine serin. En son zeytinyağı damlatarak servis edin.

HAFİF VE DOYURUCU

Şef Sinem Çapraz'dan zeytinyağlı, siyez bulgurlu semizotu

Az kalori, çok fayda

NE LAZIM? (4-6 KİŞİLİK)

1 demet semizotu (saplarını da kullanacağız)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

1 orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

3 yemek kaşığı siyez bulguru

Tuz

NASIL YAPARIM?

Semizotlarını sirkeli suyla yıkayın, saplarıyla birlikte irice doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sarımsağı zeytinyağında soteleyin, soğanı ekleyin, 2-3 dakika soğanı da soteleyin.

Domatesi iri küpler halinde doğrayıp ekleyin, ardından semizotlarını ilave edin.

Üzerine siyez bulgurunu ve tuzunu serpin. Ekstra su eklemeyin, domatesin ve sebzenin suyu yeterli olacaktır.

Kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine çok az sızma zeytinyağı gezdirin.

SIRRI SOSUNDA

Şef Arda Türkmen'den semizotlu patates salatası

Az kalori, çok fayda

NE LAZIM? (2-3 KİŞİLİK)

7-8 adet bebek patates

1 adet kırmızı soğan

2 adet domates

1 bağ semizotu

8-10 adet kornişon turşu

2 diş sarımsak

Tuz m Karabiber

Sosu için:

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

¼ su bardağı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Patateslerini haşlayın ve süzün. Soğanı ince yemeklik doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Turşuları dilimleyin.

Sarımsakları ezin.

Patatesler hafif soğuduktan sonra büyüklüğüne göre 4'e, 6'ya ya da 8'e bölün.

Bebek patates kullandığınız için kabuklarını soymayabilirsiniz. Üzerine tuz ve karabiber gezdirin.

Bütün sebzeleri karıştırma kabına ilave edin.

Bir kavanoza limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını koyup çalkalayın. Salatanın üzerine dökün. Buzdolabına koyup soğutabilirsiniz ya da doğrudan servis edebilirsiniz.

TANSİYON HASTALARI MUTLAKA TÜKETMELİ

Beslenme ve diyet uzmanı Emel Unutmaz Duman

Çiğ veya pişmiş olarak yiyebileceğiniz semizotunun en bilinen faydası omega-3'ten zengin oluşu.

Birçok vitamin ve minerali içerir, kalorisi düşüktür. Bu nedenle zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır.

İçerdiği C, E, A vitamini, glutatyon ve metionin sayesinde antioksidan besinlerden biridir.

İyi bir potasyum kaynağı olması nedeniyle tansiyon hastaları tarafından sıklıkla yenmeli. Magnezyum ve kalsiyum içeriği de yüksek.

Az kalori, çok fayda

Zeytinyağı, Domates, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Az kalori, çok fayda - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bankta alkol aldığı arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı! Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler Bankta alkol aldığı arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı! Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti Bay Tahmin programının sevilen sunucu Fikret Engin hayatını kaybetti         
07:54
Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü         
01:45
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor         
00:22
Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! "FETÖ izi" iddiasına sert çıktı         
22:05
Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili         
21:43
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
18:17
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı         
15:34
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 08:19:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Az kalori, çok fayda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement