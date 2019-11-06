Son Dakika Haberleri: Az kalsın dereye uçacaklardı...Otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Az kalsın dereye uçacaklardı...Otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Az kalsın dereye uçacaklardı...Otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

7 saat önce

Az kalsın dereye uçacaklardı.

Az kalsın dereye uçacaklardı...Otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri Ç.idaresindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil, yola çıkmak isteyen Merve T. idaresindeki 16 DB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Merve T. idaresindeki otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Kazada, Basri Ç., Merve T. ile 3 yaşındaki kızı Ayşegül T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Az kalsın dereye uçacaklardı...Otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
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