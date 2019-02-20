Son Dakika Haberleri: Az Kalsın Otobüs Durağına Giriyordu

Az Kalsın Otobüs Durağına Giriyordu

18 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir sürücü oto parka girmek isterken fren yerine gaza bastı.

Az Kalsın Otobüs Durağına Giriyordu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir sürücü oto parka girmek isterken fren yerine gaza bastı. Araç hurdaya döndü.

Öğle saatlerinde özel bir otomobilin sürücüsü, aracını otoparka park etmek isterken fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otobüs durağının olduğu yerde tam reklam tabelasının olması faciayı önledi. Araç kullanamaz hale gelirken, şoför kazanın şokunu üzerinden bir süre atamadı. Trafik memuru sürücüye alkol testi yaptı ve kazayla ilgili tutanak tutu. Otopark kısa süreliğine kapandı ve aracın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından hayat normale döndü. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Araç, Bandırma, Balıkesir, 3. Sayfa
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