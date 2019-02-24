Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.10 (Feat Duygu Köseoğlu ve Serhat Erönal)
56 dakika önce
Az laf karın doyurmaz 10.bölüm! Duygu Köseoğlu ve Serhat Erönal ile birlikte çok eğlenceli ve gündeme dair konuları konuşmak için bir araya geldik.
Az laf karın doyurmaz 10.bölüm! Duygu Köseoğlu
ve Serhat Erönal ile birlikte çok eğlenceli ve gündeme dair konuları konuşmak için bir araya geldik. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumlarınızı siz de videonun altına yazabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:11 Kaynak: Youtube
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