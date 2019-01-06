Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.4 (Feat Duygu Özaslan ve Hande Tokmak)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.4 (Feat Duygu Özaslan ve Hande Tokmak)

1 saat önce

Az laf karın doyurmaz 4.bölüm yayında!

Az laf karın doyurmaz 4.bölüm yayında! Duygu Özaslan ve Hande Tokmak ile birlikte yeni yıl hedefleri, Photoshop, unboxing, hayalin ne, Whatsapp grupları ile ilgili konuştuk. Bu konularla ilgili fikirlerinizi siz de yorumları videonun altına yazabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:09 Kaynak: Youtube

Whatsapp, Photoshop, Genel
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