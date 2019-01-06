Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.4 (Feat Duygu Özaslan ve Hande Tokmak)
1 saat önce
Az laf karın doyurmaz 4.bölüm yayında!
Az laf karın doyurmaz 4.bölüm yayında! Duygu Özaslan ve Hande Tokmak ile birlikte yeni yıl hedefleri, Photoshop
, unboxing, hayalin ne, Whatsapp
grupları ile ilgili konuştuk. Bu konularla ilgili fikirlerinizi siz de yorumları videonun altına yazabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:09 Kaynak: Youtube
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