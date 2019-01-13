Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.5 (Feat Cansu Akın ve Rachel Araz)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.5 (Feat Cansu Akın ve Rachel Araz)

59 dakika önce

Az laf karın doyurmaz 5.bölüm! Yeni bölüm konuklarım Cansu Akın ve Rachel Araz ile birlikte yine çok eğlenceli ve süper konular hakkında konuştuk.

Az laf karın doyurmaz 5.bölüm! Yeni bölüm konuklarım Cansu Akın ve Rachel Araz ile birlikte yine çok eğlenceli ve süper konular hakkında konuştuk. Cansu Akın ve Rachel Araz ile Para biriktirmek mi? Harcamak mı? Alışveriş, tatil, evlilik, sevgililik, moda, çalışan anne olmak, müzik festivalleri gibi konular hakkında neler konuştuğumuzu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:09 Kaynak: Youtube

Anne, Genel
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