Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.6 (Feat Polina Chursanova ve Elvin Levinler)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.6 (Feat Polina Chursanova ve Elvin Levinler)

20 dakika önce

Az laf karın doyurmaz 6.bölüm! Polina Chursanova ve Elvin Levinler ile birlikte müthiş bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konu başlıklarımız Diyet vs Detox, yemek için yaşamak mı? Yaşamak için yemek mi? 10 years challenge ve uzak mesafe ilişkisi.

Az laf karın doyurmaz 6.bölüm! Polina Chursanova ve Elvin Levinler ile birlikte müthiş bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konu başlıklarımız Diyet vs Detox, yemek için yaşamak mı? Yaşamak için yemek mi? 10 years challenge ve uzak mesafe ilişkisi. Siz de konu başlıklarıyla ilgili fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:59 Kaynak: Youtube

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