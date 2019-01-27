Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.7 (Feat Cansu Dengey ve Ece Targıt)
46 dakika önce
Az laf karın doyurmaz 7.bölüm! Cansu Dengey ve Ece Targıt ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için karşınızdayız. Siz de konularla ilgili fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın.
Az laf karın doyurmaz 7.bölüm! Cansu Dengey ve Ece Targıt ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için karşınızdayız. Siz de konularla ilgili fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Az laf karın doyurmaz 7.bölüm de konu başlıklarımız şu şekilde Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:14 Kaynak: Youtube
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