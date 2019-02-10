Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.8 (Feat Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli)
1 saat önce
Az laf karın doyurmaz 8.bölüm! Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için bir aradayız. Az laf karın doyurmaz konuları hakkında sizlerde yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.
Az laf karın doyurmaz 8.bölüm! Ayşe Özyılmazel
ve Mert Vidinli ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için bir aradayız. Az laf karın doyurmaz konuları hakkında sizlerde yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:20 Kaynak: Youtube
Reynmen ve Merve Taşkın'ın Yıllar Önceki Görüntülü Konuşmalarının Videosu Ortaya Çıktı
Son Ankette Çarpıcı Sonuçlar! İşte İttifakların Oy Oranı
Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı