Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.8 (Feat Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.8 (Feat Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli)

1 saat önce

Az laf karın doyurmaz 8.bölüm! Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için bir aradayız. Az laf karın doyurmaz konuları hakkında sizlerde yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.

Az laf karın doyurmaz 8.bölüm! Ayşe Özyılmazel ve Mert Vidinli ile birlikte çok eğlenceli konuları konuşmak için bir aradayız. Az laf karın doyurmaz konuları hakkında sizlerde yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:20 Kaynak: Youtube

Ayşe Özyılmazel, Genel
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